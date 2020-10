De første kulturmillionene er på vei

innenriks

Kulturrådet har ferdigbehandlet 21 av totalt de 120 søknadene som er kommet inn siden fredag 23. oktober.

– Jeg er glad for at kultursektoren har vært så raske med å søke midler, og for at vi kan få ut de første utbetalingene så raskt, sier direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet i en pressemelding.

Så langt er det Kurt Nilsen har fått den største enkeltsummen blant søkerne, viser oversikten til Kulturrådet. Han har fått 13,3 millioner kroner for å arrangere sin ellevte runde med julekonserter.

Flere julekonserter har fått støtte

På andreplass kommer juleturneen «Vår Jul», med blant annet Torstein Sødal, Christian Ingebrigtsen og Gaute Ormåsen. Disse har fått 6,2 millioner kroner.

Kirkekonsertturneen til blant annet Alexander Rybak, Rune Larsen og Maria Haukaas Mittet har fått 5,5 millioner kroner, mens konserten «Julenatt» med Wenche Myhre, Jørn Hoel og Emil Solli-Tangen, har fått 3,4 millioner kroner.

De 40 konsertene som Bjørn Eidsvåg skal ha i høst, har videre fått 3 millioner kroner.

Raja oppfordrer flere til å søke

De 21 første som har fått godkjent søknaden sin, har fått innvilget hele summen de søkte om. Og fortsatt gjenstår det over 450 millioner kroner å dele ut.

Søknadene behandles fortløpende. Kulturminister Abid Raja oppfordrer flere om å søke.

– Det er 500 millioner i potten før nyåret, og jeg ønsker mest mulig kultur over hele Norge, tvitrer statsråden onsdag kveld.

– Min oppfordring til kultursektoren er, gjør som Kurt, søk – ikke avlys!

Stimulusordningen har som mål å holde liv i den norske kultursektoren gjennom koronapandemien. En lignende ordninger er foreslått videreført til våren neste år.

