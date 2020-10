Sterkt tredje kvartal for Schibsted

innenriks

Resultatet til Schibsted var langt over forventningene i markedet, med 5 prosent over fjorårets nivå for samme kvartal og 11 prosent høyere, når digitale inntekter inkluderes.

Justert for valutakursene og en svak krone det siste året ligger Schibsteds inntekter på linje med fjorårets inntekter, framgår det av pressemeldingen fra konsernet onsdag morgen. Konsernsjef Kristin Skogen Lund kaller det et eksepsjonelt kvartal for Schibsted.

– Spesielt media hadde en ekstraordinær margin siden kostnadskuttene har materialisert seg raskere enn planlagt, sier hun.

I tillegg har de hatt fortsatt sterk vekst for digitale abonnementer og annonseinntekter

– Basert på en langsiktig strategi og innsats, og som neste store skritt, kunngjorde Adevinta i juli en endelig avtale om å kjøpe Ebay Classifieds Group. Oppkjøpet vil skape det største online rubrikkonsernet i verden, og jeg, sammen med styret og ledergruppen, er overbevist om at dette vil styrke verdiskapingspotensialet for Schibsted og resten av Adevintas aksjonærer ytterligere, sier Skogen Lund.

