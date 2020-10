Nest høyeste tall på koronasmittede registrert på ett døgn

innenriks

De siste to dagene er økningen på 727 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Økningen er den nest høyeste på ett døgn så langt under pandemien. Bare døgnet fram til tirsdag denne uka har hatt en høyere økning, med 433.

Høyere enn i mars

De tre siste døgnene har alle hatt økninger som ligger over den tidligere toppnoteringen fra 24. mars, da det ble registrert 313 nye tilfeller på ett døgn.

For én uke siden var økningen på ett døgn 192 meldte tilfeller.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

49 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var onsdag registrert 280 døde som følge av sykdommen.

Også for null-kommuner

Regjeringens nye nasjonale koronatiltak trådte i kraft onsdag, blant annet med råd om å ikke ha flere enn fem gjester, samt en oppfordring om å kutte ned på sosial omgang.

Onsdag oppfordret helseminister Bent Høie (H) også kommuner uten smitte til å følge de nye reglene.

– Jeg forstår de som synes det er rart å ikke kunne ha flere enn fem gjester på middag i en kommune der det ikke har vært registrert et eneste smittetilfelle på flere måneder, sa helseministeren.

– Men poenget er dette: Vi har hatt 150 små og store smitteutbrudd siden august. Vi vet ikke hvor det neste kommer. Det kan starte i en middag i en kommune hvor det ikke har vært registrert smitte på månedsvis, fortsatte han.

