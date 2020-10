Norsk fregatt kan bli sendt til Midtøsten

innenriks

Ifølge kanalen vurderer regjeringen om Norge skal delta med én fregatt i en flåtegruppe som ledes av USA. Fartøyene skal gjennomføre treningsoperasjoner som en del av øvelsen Cooperative Deployment.

Forsvarsministeren sier at hensikten med øvelsene er at den amerikanske marinen skal bli bedre på å utføre operasjoner med sine allierte, og at hovedaktiviteten vil legges til Atlanterhavet og Middelhavet. Bakke-Jensen bekrefter samtidig at det kan bli aktuelt med operasjoner i andre havområder.

– Det åpnes for deployeringer utenfor Natos kjerneområder. Endelig beslutning om deltakelse fattes når avtaler er ferdigforhandlet, sier han til kanalen.

Den foreløpige seilingsplanen viser at flåtegruppen skal oppholde seg blant annet i Rødehavet, Omanbukta og Indiahavet, ifølge NRK. Bakke-Jensen vil imidlertid ikke fortelle om han vil gå inn for å sende norske fartøy til Omanbukta utenfor Iran.

Bjørnar Moxnes og Rødt krever at Norge ikke sender fartøy til havområder i Midtøsten for å delta i USA-ledede operasjoner.

– Dette er feil bruk av knappe forsvarsressurser. Det er direkte i strid med norske sikkerhetsinteresser. Ved å sende soldater og fartøy til Midtøsten øker vi spenningen i området. Vi har ingenting der å gjøre, sier Moxnes.

I fjor ble Norge bedt om å bistå i militære operasjoner i Persiabukta, men valgte da å avstå fra deltakelse.

(©NTB)