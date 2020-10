Helserelatert fravær blir ikke ført på vitnemålet ut skoleåret

innenriks

– Det er viktig at elevene følger rådene som er gitt om når de skal møte på skolen. Vi forlenger unntaket i fraværsreglene for å unngå at elever som skal være hjemme av smittevernårsaker, ikke skal føle seg presset til å dra på skolen, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Dette gjelder blant annet elever med milde, nyoppståtte luftveissymptomer, sykdomsfølelse, elever i karantene eller isolasjon, og elever som selv er i risikogruppe eller har nær familie som er det.

Elever som ikke kan delta i undervisning på skolen, men som ikke er syke, plikter fortsatt å delta i opplæringen hjemmefra slik at læreren har grunnlag for å sette karakter.

