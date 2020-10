innenriks

To av de smittede har foreløpig ukjent smittevei, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding lørdag.

Kommunen opplyser at det fortsatt er nær fysisk avstand som er dominerende smittevei, men det er også enkelte eksempler som tyder på at indirekte smitte via felles berøringspunkt har vært avgjørende for smitten.

Videre skriver kommunen at de ser en sterkt økende tendens til at smitten kan knyttes til utlandet.

(©NTB)