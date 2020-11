innenriks

Personene som det siste døgnet er bekreftet smittet, er i alderen 4 til 69 år, skriver Bergen kommune på sine nettsider.

Overfor Bergens Tidende sier helsebyråd Beate Husa (KrF) at tallene er høye, selv om de har gått litt opp og ned de siste dagene. Hun er bekymret over smittede med ukjent smittevei og at gjennomsnittsalderen på de smittede er blitt høyere.

– Det er utfordrende fordi vi vet at det er verre for de over 60 år å bli rammet av korona enn de under 60 år, sier Husa.

