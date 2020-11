Evje-drapet: Drapssiktede blir avhørt på nytt tirsdag

innenriks

– Han har forklart seg om hendelsesforløpet, men jeg skal ikke gå inn på hans forklaring, sier forsvarer Bjørge U. Tveito til NTB.

Neste avhør blir ikke før tirsdag, ifølge Tveito.

Lørdagens avhør valgte politiet etter hvert å avslutte, ifølge forsvareren var det både fordi det tok så lang tid, og også på grunn av siktedes helsetilstand.

Avventer spørsmål om straffskyld

Søndag formiddag sier Tveito at mannen i 20-årene har vært i det som var tenkt å skulle være et nytt avhør siden tidlig søndag.

– Det har i realiteten bare bestått i en gjennomgang av avhøret fra lørdag. Dagen i dag gikk med til en gjennomlesning av tidligere avhør, sier Tveito.

– Han avventer spørsmålet om straffskyld. Han har erkjent å ha forvoldt et annet menneskes død, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld ennå. Det blir et nytt avhør på tirsdag, så får vi komme tilbake til det da, sier advokaten videre.

Samtykker til fengsling

Mandag blir det fengslingsmøte.

– Han kommer til å samtykke til fengsling, sier Tveito.

Mannen som er siktet, er fra Afghanistan, men har midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Han har bodd i Norge siden 2015 og er tidligere ustraffet i Norge.

– Vi har tolk med, men han snakker godt norsk så vi bruker tolken i liten grad, opplyser Tveito til NTB.

Det var fredag kveld at mannen selv ringte til politiet og fortalte at han hadde kranglet med en person, og at denne personen nå var død. Mannen ble pågrepet og siktet for drap.

Det var en 22 år gammel kvinne som er drept. Mannen og kvinnen var tidligere kjærester, og har en datter på to år sammen. Datteren blir nå ivaretatt av familie.

