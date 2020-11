22-åring erkjente ikke straffskyld for drap på Snartemo

innenriks

Han erkjente heller ikke straffskyld for å ha skadet venninnen og for å ha forlatt stedet, ifølge NRK.

Tiltalte erkjente imidlertid straffskyld for å ha forsøkt å stikke av fra politiet da han skulle pågripes 9. oktober i fjor.

Avdødes far følger saken i Lister tingrett i Farsund og skal også vitne.

Det er satt av 17 rettsdager til saken, som er planlagt avsluttet 1. desember.

Digitale spor

Den franske 28-åringen ble funnet død på en øde grusvei på Snartemo i Hægebostad kommune. I tillegg ble en kvinne fra Litauen funnet hardt skadd. Hun følger saken i retten.

22-åringen er tiltalt for uaktsomt drap, uaktsom grov kroppsskade, brudd på hjelpeplikten og promillekjøring. Påtalemyndigheten mener at mannen i beruset tilstand kjørte på de to kvinnene og stakk fra stedet.

Aktor, politiadvokat Hellek Rue, sa i sin innledning at digitale spor på tiltaltes mobil er viktig.

– Ifølge baseutskrifter hadde tiltaltes telefon innslag på basestasjonen på Snartemo, som dekker åstedet. Hans telefon hadde innslag i perioden mellom klokka 3.22 og 3.31, sa aktor.

Politiet har tidligere uttalt at ulykken skjedde i 3.30-tiden.

Befaring i mørket

Tiltaltes forsvarer, advokat Berit Therese Knudsen, mente bevisene i saken har karakter av å være indisiebevis.

– Indisier er å regne som bevis, men indisiene vil normalt ha en mer støttende funksjon og brukes til å underbygge faktum som anføres, sa hun i sin innledning, ifølge Lister24.

Knudsen ba retten vurdere å ha befaring på åstedet i mørket.

– Man får da et helt annet inntrykk av forholdene på stedet enn på dagtid, sa forsvareren, som har gjort videoopptak som viser kjøring i mørke som hun ønsker fremlagt for retten.

Rettens administrator, sorenskriver Robert Versland, åpnet for befaring i mørket og ba partene om å finne ut hvordan dette kan ordnes.

Det er planlagt befaring fredag 13. november.

(©NTB)