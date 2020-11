617 nye koronasmittede registrert siste døgn

innenriks

Økningen på 617 er den nest høyeste under pandemien så langt etter mandagens rekordhøye økning på 704 smittetilfeller.

De siste to dagene er økningen på 1.321 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

– Økningen skyldes ikke bare flere som blir testet

Det er så langt testet 1.729.701 personer for covid-19 i Norge. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa til Dagbladet tirsdag at økningen i smittetallene ikke bare skyldes at flere blir testet.

– Vi ser at det både er økende smittetall, men også en stigende andel av de testede som tester positivt. Det betyr at økningen ikke bare skyldes mye testing, men at det er en reell økning i samfunnet, sier han.

Tirsdag var det registrert 61 innlagte med covid-19 ved norske sykehus, tre færre enn mandag. Antall pasienter som får respiratorbehandling er også tre, som er det samme som mandag.

282 personer er så langt døde av covid-19 i Norge, ifølge de foreløpige tallene.

– Inne i vår andre koronabølge

På en pressekonferanse tirsdag slo helseminister Bent Høie (H) fast at Norge nå er inne i sin andre koronabølge.

– Fortsetter denne utviklingen, går helsetjenesten vår ned i knestående, slik vi ser skjer i land etter land i Europa. Vi trenger alle mann på dekk, sa Høie.

Høie varslet samtidig at regjeringen allerede denne uka kommer med kraftfulle, nye innstramminger for å slå ned smitten.

