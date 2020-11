De to tiltalte i ranssaken i Bergen erklærte seg delvis skyldig

innenriks

De to mennene i 30-årene møtte i Bergen tingrett, tiltalt for ranet av Reidar Osen og av Petter Slengesol ni måneder tidligere, i februar 2015.

Politiadvokat Jørgen Henriksen i Vestland politidistrikt sa at politiet først trodde det var et rumensk persongalleri som sto bak. Men i fjor sommer fant tysk politi et DNA-treff på den ene av de to polakkene som knyttet ham til saken i Bergen.

Forsvaret viste til mediedekningen og ba om at det ikke bør få betydning for rettens vurdering av saken.

Det ble innledningsvis trukket fram at Osen selv skulle ha deltatt i forberedelsene til ranet, og at det skulle fremstå som en reell handling.

Hans bistandsadvokat Einar Drægebø bemerket at denne påstanden var svært belastende for hans klient.

(©NTB)