Oslo Børs henter seg inn etter å ha falt fra start

Etter en halvtimes handel ligger hovedindeksen på 831,76 poeng, som er en oppgang på 0,3 prosent.

REC Silicon er foreløpig mest omsatt og en av dagens foreløpige vinnere med en oppgang på 4,4 prosent.

Ellers åpner de største selskapene på børsen stort sett flatt eller noe ned. Blant dem er Norsk Hydro, som faller 2,1 prosent.

Ett fat nordsjøolje går onsdag morgen for rundt 39,80 dollar, som er rundt 10 cent under det oljen ble handlet for ved børsslutt tirsdag.

De viktigste børsene i Europa faller etter åpning onsdag. DAX 30 i Frankfurt hadde etter et kvarters handel falt med 1,8 prosent, CAC 40 i Paris faller 1 prosent mens FTSE 100 i London foreløpig faller med 0,6 prosent.

