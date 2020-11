Unormalt høy prisvekst på boliger i oktober

innenriks

– Boligprisene fortsetter å stige i oktober, noe som er unormalt for denne tiden av året. Hvis denne trenden vedvarer ut året, er sesongmønstret i det norske boligmarkedet, med stigene priser i første halvår og synkende priser i andre halvår, brutt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 1,1 prosent i oktober, viser nye tall som Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi la fram onsdag.

– Sterkere enn de fleste spådde

– Tiltakene mot koronapandemien i kombinasjon med nullrenten har gjort at etterspørselen etter bolig i Norge er blitt mye sterkere. Dette er synlig både i prisutviklingen, antall omsetninger og salgstiden. Og Norge er ikke alene om en slik trend. I mange byer og land verden over ser man den samme trenden. Vårt eget hjem er en trygg havn mot korona, sier Lauridsen.

Totalt har boligprisene steget med 7,1 prosent det siste året. Oslo har hatt den kraftigste prisveksten av de største byene med en oppgang på 9,5 prosent, mens Stavanger og omegn har den svakeste med en oppgang på 4,2 prosent.

– Slik det ser ut nå, vil boligprisutviklingen i 2020 bli sterkere enn de fleste spådde både ved inngangen til året og i kjølvannet av koronapandemien i mars og april, sier Lauridsen.

Økt salg

I oktober ble det solgt 10.045 boliger i Norge, noe som er 9,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 87.493 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I snitt tok det i oktober 46 dager fra en bolig ble lagt ut for salg til den ble solgt. Det er to dager raskere enn i september. Oslo hadde kortest salgstid av de store byene med 21 dager, mens det tok lengst tid i Kristiansand med 66 dager.

Venter dempet etterspørsel

Leder for personmarkedet i Nordea Norge, Randi Marjamaa, sier i en pressemelding at det at mange nå tilbringer mer tid hjemme kan gjøre at flere ønsker seg flere kvadratmeter å boltre seg på.

– Lavt rentenivå gjør at de fleste av oss har en god økonomisk situasjon, det er trolig medvirkende til at flere ønsker å investere i ny bolig, sier hun.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, tror likevel at etterspørselen etter boliger vil dempes noe mot slutten av året.

– Dersom gjenopphentingen i norsk økonomi bremses av en ny smittebølge, kan det påvirke omsetningstakten og prisutviklingen i boligmarkedet, men erfaringene fra den første smittebølgen tilsier at boligmarkedet er relativt robust for fall i økonomien, sier Geving.