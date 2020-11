20-åring dømt til seks års fengsel for brannstiftelse på Stord

innenriks

I tillegg er han dømt til å betale til sammen 1,5 million kroner i erstatning til forsikringsselskap og fornærmede.

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund ba om seks års forvaring med en minstetid på fire år for mannen.

Retten fant det klart at det foreligger sterke momenter som taler for bruk av forvaring, men kom under noe tvil til at det bør reageres med ordinær ubetinget fengselsstraff.

Ville ha oppmerksomhet

Brannene som mannen er tiltalt for å ha startet, fant sted mellom 10. desember i fjor og 14. januar i år. Han har tilstått og erkjent straffskyld. Ingen menneskeliv gikk tapt i brannene, men i ett av tilfellene er mannen tiltalt etter mordbrannparagrafen.

20-åringen forklarte i Sunnhordland tingrett at han har fått for lite oppmerksomhet i livet sitt, og at han gjorde dette for å få oppmerksomhet i mediene.

– Han kjenner en reell anger og skam over det han har gjort, har mannens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, uttalt til Stord24.

Tilståelsesrabatt

Retten har tatt noe hensyn til 20-åringens tilståelse, fordi det har gjort avviklingen av hovedforhandlingen lettere.

«Også situasjonen for ofrene for brannstiftelsene, er antakelig blitt lettet av tiltaltes tilståelse. Det har antakelig noe psykologisk betydning at han under hovedforhandlingen ba om tilgivelse for handlingene da de fornærmede forklarte seg», skriver tingrettsdommer Per Annstein Aarvik

Retten mener at den langvarige fengselsstraffen 20-åringen idømmes vil føre til at han kan innlede en senere rehabilitering i frihet, og også søke konsultasjon for negativ tankevirksomhet – som han utvilsomt preges av, heter det.

