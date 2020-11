FHI: Få unge smittes av korona i skolen

innenriks

Tall Folkehelseinstituttet har samlet viser at 1.620 unge mellom 13 og 19 år var registrert som smittet fra koronapandemien startet i mars og fram til 31. oktober. Bare 86 av dem, 5,3 prosent, oppgir at skolen er det mest trolige stedet de er blitt smittet. Flest, 24,8 prosent, oppgir at de er smittet hjemme.

Blant landets 2.799 barne- og ungdomsskoler er det siden mars registrert smittetilfeller på 121 av dem, og av dem har 53 blitt registrert i oktober. For landets 413 videregående skoler har det vært registrert smitte på 49 av dem siden mars, men av dem igjen er 26 meldt inn i oktober.

– De fleste skolene hadde fortsatt få tilfeller i oktober. Vi ser imidlertid at både antall skoler med tilfeller og skoler med flere enn tre tilfeller øker. Dette er som forventet når det er mer smitte i samfunnet, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI.

De fleste skolene er fortsatt på gult tiltaksnivå nasjonalt. Resultatene fra overvåkingsdataene tyder på at dette er tilstrekkelig for å hindre smitteutbrudd på skoler når rådene overholdes, også for de eldste elevene, skriver FHI.

