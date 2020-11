Solberg ber nordmenn droppe festene og holde seg hjemme

innenriks

Hun redegjorde torsdag formiddag for Stortinget om en smittesituasjon hun kaller for dramatisk. Samtidig presenterte hun en rekke nye og strengere tiltak som regjeringen håper skal bremse spredningen av viruset.

– Situasjonen er svært alvorlig, sier hun.

Hun påpeker at det er blitt mer enn 6.000 flere smittetilfeller i Norge de siste ukene og advarer om at vi kan få en situasjon som den man ser flere steder i Europa.

Folkehelseinstituttet regner med at 60 prosent av smittetilfellene ikke blir oppdaget, og smittede blir dermed ikke satt isolasjon. I tillegg er smittekilden ukjent for én av tre som tester positivt for covid-19, påpeker statsministeren.

– Vi har ikke mistet kontroll med situasjonen. Men vi har mindre kontroll enn vi ønsker, og det går i gal retning, sier hun, og opplyser at viruset spres raskere enn myndighetene hadde forutsett.

– Møte færre

Regjeringen strammer nå inn på en rekke tiltak, blant annet hvor mange som kan være samlet til private sammenkomster og arrangementer. Anbefalingen er fortsatt at man ikke skal ha mer enn fem gjester hjemme.

– Nå må det være slutt på festene for en periode, sier Solberg.

Generelt ber hun folk om å møte færrest mulig.

– Noen steder er vi på bristepunktet for kapasiteten på smittesporing, fordi folk møter for mange, sier Solberg.

Begrense innenlandsreiser

Blant de andre reglene og anbefalingene som nå gjelder er:

* Unødvendige innenlandsreiser bør unngås

* Nasjonal skjenkestopp ved midnatt

* Enda strengere regler for testing for folk som kommer fra «røde land». De som kommer fra slike land, må vise fram en negativ covid-19-test.

* Personer som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden.

Det betyr blant annet at slektninger som kommer på familiebesøk til Norge, må oppholde seg på hotell i karantenetiden og ikke hos familien de skal besøke.

Frykter for intensivkapasiteten

Statsministeren frykter at intensivkapasiteten på sykehusene vil bli sprengt. Dersom covid-19-pasienter tar opp for mange intensivplasser, vil det også gå ut over kapasiteten til å tilby akutt helsehjelp til andre pasienter, påpekte hun.

– Hvis vi ikke klarer å bryte smittetrenden, vil reservekapasiteten for intensivbehandling være belagt innen et par måneder, sier statsministeren.

Hun viser til beregninger fra Helsedirektoratet som sier at vi vil se en betydelig økning i antall pasienter som krever intensivbehandling de nærmeste ukene. I slutten av november kan vi risikere at over 100 pasienter har behov for intensivbehandling for covid-19, påpekte hun.

Statsministeren varslet at politiet framover vil bruke mer ressurser på å følge med på smitteverntiltak.

(©NTB)