innenriks

Samfundet blir stengt for å hindre smittespredning og for å redusere belastningen for de frivillige.

– Belastningen for de frivillige har blitt for stor, sier leder Karen Mjør til Adresseavisen.

Det er andre gang i 2020 studenthuset blir stengt. Mjør er den første lederen ved studenthuset etter 2. verdenskrig som har blitt nødt til å stenge det.

Etter sommeren har Samfundet vært åpent, men med strenge smittevernrestriksjoner.

