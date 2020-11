Oslo stenges ned: Sosial stopp, skjenkestopp og arrangementstopp

innenriks

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) orienterte om koronasituasjonen i Oslo og innføringen av nye tiltak mot spredning av viruset fredag ettermiddag:

* Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys

* All fritidsaktivitet for voksne stenges

* Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter, stenges

– Smittetallene er på et altfor høyt nivå. Vi må gjøre det vi kan for å få ned smitten, sa Johansen på pressekonferansen.

Tiltakene vil gjelde fra midnatt mandag og vare i tre uker.

– Vi kan ikke nøle i møte med en så dramatisk utvikling, sa byrådslederen.

Sosial nedstenging

Den sosiale nedstengingen innebærer at kommunen forbyr alle innendørs arrangementer og stenger alle treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller, bowlinger og lekeland.

– Alle disse stedene fører til at folk samler seg og beveger seg rundt i byen, sa byrådslederen.

Skal man lykkes med å begrense sosial aktivitet til et minimum, må det være stengt der folk samles, sa Johansen.

Biblioteker unntas for å skjerme barn og unge.

Full skjenkestopp

Oslo innfører full skjenkestopp som et ledd i å begrense smittespredningen.

Tiltakene vil uten tvil ha store konsekvenser, sa Johansen. Det vil ramme mange virksomheter som har gjort stor innsats.

– Men tallenes tale er krystallklar. Smitten øker kraftig selv med strenge tiltak, sa Johansen.

Breddeidrett for voksne forbys også de neste tre ukene.

Det blir i tillegg innført begrensninger i idrettsaktiviteten for barn og ungdom. Det er lov med trening hvis avstand holdes i tråd med smittevernreglene, men det blir ikke lov med cuper og turneringer.

Rødt nivå på videregående skoler

Rødt nivå innebærer blant annet skjerpede krav til avstand og kontakt på skolene.

– Det må være minst en meters avstand mellom lærere og elever i alle situasjoner, sa skolebyråden.

Hun understreker at rødt nivå ikke betyr stengte skoler.

– Å gå til rødt nivå på videregående skole er et stort inngripen i elevenes liv. Erfaringene fra denne våren viste at mer hjemmeskole førte til mindre læring og en mer krevende livssituasjon for flertallet av elevene, sa Thorkildsen.

Ber om nye økonomiske tiltak

Johansen ber regjeringen så fort som mulig komme med nye økonomiske tiltak i takt med at smitteverntiltakene skjerpes.

– Jeg ber innstendig om at regjeringen så fort som mulig, og aller helst neste uke, kommer til Stortinget med nye økonomiske tiltak.

Johansen mener regjeringen må gi overlevelsesgaranti til bedrifter som har vært levedyktige før koronapandemien og sørge for at folk som var i arbeid før pandemien, er trygge på at de kommer i arbeid når den er over.

For det tredje må regjeringen sørge for at tiltakene varer så lenge pandemien varer. Det er ikke til å leve med at tiltakene kommer i uker og måneder av gangen, sier Johansen.

Høie: Nødvendig

– Dette viser alvoret i situasjonen. Tiltakene i Oslo og Bergen er nødvendige og riktige, sier Høie.

Han forventer at de andre kommunene i regionene følger opp med tilsvarende tiltak og sier han er glad for at flere har gjort det allerede.

– Vi kan igjen klare dette sammen. Nå gjør innbyggerne i disse områdene en ekstra innsats for hele landet, sier Høie.