Helsemyndighetene vurderer innreiseforbud fra Danmark

innenriks

– Vi vurderer om karantenereglene vi har nå er tilstrekkelige, eller om vi skal ha samme regler som Storbritannia, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

Den britiske regjeringen opplyste lørdag at et innreiseforbud trer i kraft umiddelbart. Unntak gjøres for britiske statsborgere. I dag gjelder ti dagers karantene ved ankomst til Norge.

Danske myndigheter opplyste onsdag at det var funnet en mutert variant av koronaviruset som hadde spredt seg fra mink til mennesker. Regjeringen har igangsatt avliving av alle landets mink.

(©NTB)