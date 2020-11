Høie advarer mot Belgia-tilstander

innenriks

En alvorstung helseminister viste til situasjonen i Belgia på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen mandag.

– Det er nå sju uker siden smitten for alvor skjøt fart i Belgia, sa Høie og viste fram en graf over utviklingen i Belgia der smittepilen går rett til værs.

– I oktober eksploderte det. Nå blir 600 personer lagt inn på sykehus hver eneste dag, og hver dag dør 160 mennesker, sa Høie.

– Hvis vi ikke stopper smittespredningen i Norge nå, kan vi stå i en lignende situasjon om sju uker, advarte helseministeren.,

– Vi er nødt til å ta kontroll over smitten før den skyter fart for alvor. Den muligheten har vi kanskje ikke om en uke eller to. Den muligheten har vi nå. Hvis vi ikke griper den, kan julen bli preget av sykdom, dødsfall og overfylte sykehus.

