Norwegian får ikke ekstra støtte fra regjeringen – utelukker ikke konkurs

innenriks

Regjeringen kunngjorde mandag at den utvider og forsterker tiltakene til luftfarten, men Norwegian får ikke ekstra støtte.

Det er flyselskapet svært skuffet over og karakteriserer regjeringens beskjed som en knyttneve i magen. Konsernsjef Jacob Schram sier at muligheten for konkurs er til stede.

– Jeg utelukker ingenting nå, verken konkurs, permitteringer eller oppsigelser. Jeg kan ikke utelukke noen scenarioer. Dette er krevende, det er det ingen tvil om, sa Schram på en pressekonferanse mandag formiddag.

Peker på andre land

Schram understreker at selskapet nå trenger hjelp til å komme seg gjennom vinteren. Han ser for seg at neste sommer blir bedre enn årets, med et anslag på 50–60 prosent av en normal sommer. Sommeren 2022 venter de 80–90 prosent av en normal sommer.

Schram viser til at andre lands flyselskaper har mottatt betydelig støtte, for eksempel Lufthansa, Air France og KLM.

– De landene har sett betydningen av å sikre egen infrastruktur, arbeidersplasser og turisme til eget land. Vi heter Norwegian, vi er norske, vi er en del av Norge, og Norge er en del av oss, fremholder han.

– Ved å si nei til Norwegian åpner man døren for et ungarsk flyselskap, som statsministeren selv sier hun vil boikotte, sier han og refererer til Wizz Air.

– For mye risiko

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier til NTB at Norwegian har bedt om et betydelig beløp, men at regjeringen har tatt en helhetsvurdering om å ikke bruke fellesskapets midler til å støtte ett enkelt selskap.

Hun sier at å gå inn i Norwegian ville vært for risikabelt på bakgrunn av selskapets finansielle struktur.

– Norwegian er et selskap med over 40 milliarder i gjeld. Det å gå inn i et slikt selskap med fellesskapets midler vil medføre en betydelig risiko, sier Nybø til NTB.

– Nå må de selv se hva de kan klare å få til, sammen med dem som er inne i selskapet, legger hun til.

Nybø peker også på at den norske staten ikke er inne på eiersiden i motsetning til andre lands myndigheter. Derfor ønsker regjeringen heller brede ordninger som treffer alle.

– Ikke tomme for cash

Norwegian understreker at dialogen med myndighetene har vært god og tett. Finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian sier at regjeringens avslag ikke kom uventet, og han understreker at de fremdeles har penger i selskapet.

– Det er ikke slik at vi er tomme for cash i dag, sier Karlsen.

Senterpartiet sier mandag de ikke gå med på at staten holder igjen. Nå ber de Ap og Frp om å bli med på å instruere regjeringen i saken. Til sammen har de tre partiene flertall på Stortinget.

Så langt har Norwegian benyttet seg av lånegarantiordningen som regjeringen lanserte i mars. Ordningen lød på inntil seks milliarder kroner. Tre av dem var rettet mot Norwegian, mens 1,5 milliarder kroner var rettet mot SAS, og 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper.

(©NTB)