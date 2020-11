innenriks

Tallet på arbeidssøkere øker dermed for første gang siden april, ifølge Nav.

– Etter en sammenhengende nedgang siden midten av april, har antallet arbeidssøkere økt denne uken. Dette skyldes i all hovedsak at flere er blitt permittert på full tid. Det er særlig i Oslo at antallet permitterte har økt som følge av de nye smitteverntiltakene som trådte i kraft i går, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.