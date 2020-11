Asker og Bærum stenger treningssentre og skjenkesteder

innenriks

Det opplyser Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog og Asker-ordfører Lene Conradi i en pressemelding onsdag formiddag.

– Vi anbefaler å stenge treningssentre og skjenkesteder med umiddelbar virkning, etter at vi fått en tydelig henstilling fra helsemyndighetene. Vi ser også at åpne treningssentre og serveringssteder med skjenkebevilling fører til at vi ikke klarer å etterleve det aller viktigste nå, nemlig at vi alle skal holde oss mest mulig hjemme, sier de i pressemeldingen.

I begge kommuner er formannskapet innkalt til et ekstraordinært møte onsdag klokka 15, hvor forskriften etter planen skal endres slik at den blir tilnærmet lik forskriften i Oslo.