Bred oppgang på Oslo Børs

Equinor var som så ofte dagens mest omsatte aksje, og den steg 0,9 prosent. Oppover gikk det også for blant andre Mowi (+3,4), DNB (+0,1) og Yara International (+1,7).

Telenor (-0,2) og Adevinta (-2,2) var de eneste blant topp ti i omsetning som falt.

Den store vinneren ble Lerøy Seafood, som var dagens femte mest omsatte aksje. Selskapet har som følge av koronaen tjent mindre penger på hvit fisk, ifølge kvartalsresultatet som ble lagt fram onsdag. Driftsresultatet er en del svakere enn i samme periode i fjor, men markedet så ut til å være fornøyd og sendte aksjen opp over 12 prosent.

Norwegian hadde en tung dag på børsen. Flyselskapets aksje ble ved stengetid omsatt for 53 øre, et fall på 6,4 prosent i løpet av dagen. Den siste måneden har aksjen svekket seg nesten 25 prosent. Selskapets markedsverdi er nå under 2 milliarder kroner. Også Sats hadde en dårlig dag med et aksjefall på 5 prosent. Selskapet har måttet se treningssentre koronastenges i blant annet Oslo-området og Bergen.

Ved de toneangivende børsene i Europa var oppgangen på mellom 0,5 og 1,4 prosent, og også i USA pekte pilene oppover fra start.

Oljeprisen fortsatte å øke onsdag, og ved 17-tiden ble nordsjøolje omsatt for 44,44 dollar fatet, opp 1,1 prosent.

