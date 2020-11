En kritisk skadd i alvorlig møteulykke i Nordland

innenriks

Ulykken skjedde på E6 ved Råna, mellom Ballangen og Narvik torsdag morgen.

Politiet opplyser til avisa Fremover at en person er kritisk skadd og er fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Narvik med ambulansehelikopter.

– Hendelsesforløpet er uoversiktlig. Det er to vogntog og en personbil som er involvert i ulykken. Personbilen var på vei mot Narvik, mens begge vogntogene var på vei sørover, sier innsatsleder Rune Pedersen til avisen.

Politiet opplyser at de har tatt beslag i førerkortet til sjåføren av et av de involverte vogntogene. Politiet i Nordland meldte om ulykken på Twitter like før klokken 9.

E6 var en periode etter ulykken stengt på stedet.

