Ferjerederier tolker nye danske koronaregler ulikt

Mandag innførte danske myndigheter restriksjoner i Nordjylland, og Color Line sa samme dag at de stanser passasjertrafikken til Danmark.

Varetransport er unntatt det nye regelverket. Det samme er personer i samfunnskritiske funksjoner. Det finnes også noen unntak for passasjerer som har feriehus i Danmark eller personer som returnerer til Norge, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi tolker regelverket slik at det nå ikke er lov å ta med verken dansker eller nordmenn med ferjene våre, sier Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line til avisen.

I Fjord Line registrerer de at konkurrenten tolker restriksjonene strengt.

– Vi mener vi har anledning til å ta med privatpassasjerer inntil noe annet blir sagt, sier informasjonsrådgiver Flemming Tveitan i Fjord Line.

Han legger til at det er strenge restriksjoner for reisende, og at dansker blant annet må vise fram en negativ koronatest som ikke er eldre enn 72 timer.

