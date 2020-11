Ingen koronasmitte i norsk pelsdyroppdrett

innenriks

Norsk minkbransje er svært forskjellig fra den danske, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

– Vi har så langt ikke registrert smitte i norsk pelsdyroppdrett, og vi har en felles målsetting om å unngå det også framover, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Besetningene i Norge er relativt små, og antall personer som er i kontakt med minken, er begrenset. Personer som er i kontakt med mink, skal testes regelmessig.

Gode forutsetninger

Helsedirektoratets vurdering er at det ikke er nødvendig å iverksette tilsvarende inngripende tiltak i Norge som i Danmark.

Hovedargumentene for konklusjonen er pelsdyrnæringens struktur og omfang, allerede iverksatte tiltak i minkfarmene, samt at det ikke er påvist covid-19-smitte i norske minkfarmer.

Norske minkfarmer har gode forutsetninger for å hindre smitte blant mink, ifølge regjeringen. I Norge er det rundt 40 minkfarmer med 1-2 ansatte per gård.

Smitte i minst seks land

Danmark er verdens største produsent av minkskinn og har mellom 1.100 og 1.200 farmer, som til sammen sysselsetter flere tusen arbeidere.

Minst seks land har så langt påvist smitte hos mink, ifølge Verdens helseorganisasjon. Landene er Danmark, Nederland, Spania, Sverige, Italia og USA.

Mutasjonen kan føre til at en framtidig vaksine blir mindre effektiv, men sannsynligheten for at den spesifikke virusmutasjonen vil bli dominerende i befolkningen, regnes som lav.

