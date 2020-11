Høie: Må være forberedt på koronatiltak gjennom julen

innenriks

På regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen forklarte helseministeren at regjeringen la vekt på å unngå strenge tiltak gjennom julen når de la fram runde én og runde to med innstramminger.

– Men som jeg også sa på det tidspunktet, har utviklingen nå har gått i så negativ retning at vi også må være forberedt på at det kan være tiltak gjennom julen, sa Høie.

Han sa at det ennå er seks uker igjen til jul, og at det fortsatt er mulighet til å få betydelige resultater av tiltakene mot koronaviruset. Samtidig advarte han mot å åpne opp for tidlig.

Karanteneregler skal hindre nye smitteutbrudd

– Det er også viktig at vi ikke slipper opp for tidlig, sånn at vi mister kontrollen. Det er noe vi må vurdere når vi ser resultatene av tiltakene, sa Høie.

Den siste tiden er det innført strengere regler for innreisekarantene for personer som kommer fra land med høyt smittetrykk. Eventuelle julegjester fra utlandet må nå i ti dagers karantene.

Helseministeren sier at disse tiltakene skal hindre nye smitteutbrudd når julegjester fra utlandet kommer hjem på besøk til familien sin.

Utenlandsstudenter slipper ikke unna

Statsminister Erna Solberg understreker at reglene som nå er på plass, er strenge. Så strenge at hennes egne barn ikke slipper unna.

– Vi har karanteneregler som er skarpe. Det betyr at alle vi mødre som har barn som studerer i utlandet, må være sikre på at barna våre faktisk setter seg i karantene når de kommer, sa Solberg.

