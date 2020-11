Mann dømt for å ha tent på biblioteket i Larvik

innenriks

Ifølge NRK er mannen dømt for å ha satt fyr på en søppelkasse utenfor en bygning i Larvik der det lå flere personer og sov.

Hendelsene fant sted i november i fjor.

Skader for 60 millioner

Biblioteket ble totalskadd i brannen. Beregninger tilsier at skadene beløper seg til minst 60 millioner kroner.

– I tillegg til de rene økonomiske tapet, kommer tap av en ikke verdsatt lokalhistorisk samling, tap av kunst og ikke minst det tapet som bibliotekbrannen har utgjort for kommunens innbyggere ved tap av samlingsplass, kunnskapsinstitusjon og sted for kulturformidling, heter det i dommen.

Tvilte seg bort fra forvaring

I retten ba aktor om at den tiltalte skulle dømmes til forvaring med en tidsramme på seks år og en minstetid på fire år.

– Retten har vært i tvil, men etter en totalvurdering kommet til at det foreligger for stor usikkerhet ved om det fortsatt er fare for at han vil begå nye ildspåsettelser ved en løslatelse om fem år, til at det er grunnlag for forvaring, heter det.

Mannen ble før brannen i biblioteket siktet for å ha tent på flere steder i Larvik sentrum, men på grunn av kommunikasjonssvikt mellom politiet i Larvik og Tønsberg, ble han løslatt.

(©NTB)