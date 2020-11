Sykepleierforbundet bekymret over mangel på intensivsykepleiere

innenriks

– Situasjonen er kritisk. Basert på tall fra helseforetakene mangler vi nå mellom 500 og 1.000 intensivsykepleiere, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet til TV 2.

Hun kaller situasjonen en varslet krise og peker på at det har vært det hun kaller for en «alarmerende mangel» på intensivsykepleiere i mange år.

– Mangel på intensivsykepleiere er kjent over flere år, og nå er de slitne i tillegg. Slik sett er ikke kapasiteten bedre enn da pandemien traff oss i mars, sier Larsen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har bedt sykehusene forberede seg på langt flere innleggelser i tida framover, kanskje så mange som 1.200 pasienter på intensivavdelingene.

Allerede for et år siden skrev Riksrevisjonen i en rapport at mangelen på sykehuspersonell kunne få alvorlige konsekvenser.

