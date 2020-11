Tre av fire tror vaksine kommer før sommeren

innenriks

Det viser en fersk undersøkelse fra Opinion.

Samtidig som 35 prosent tror smitte mellom dyr og mennesker vil gjøre en vaksine mindre effektiv, tror kun 17 prosent at det ikke vil gjøre det. Smitte blant mink i Danmark har ført til at landet har besluttet å avlive opp mot 17 millioner. Eksperter frykter at slike mutasjoner vil kunne føre til at en vaksine blir mindre effektivt.

75 prosent av alle nordmenn tror det kommer en vaksine før sommeren. Det er 16 prosentpoeng mer enn uken før.

– Positive meldinger om en vaksinekandidat er åpenbart blitt lagt merke til og gjør nordmenn langt mer positive til at en vaksine faktisk er på vei, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Det er dessuten færre som tror at koronapandemien vil vare i mer enn ett år til, ned fra 38 til 29 prosent.

Seks av ti nordmenn sier de vil ta en vaksine mot koronaviruset når den kommer, mens 59 prosent er bekymret for uheldige bivirkninger.

