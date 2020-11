Nye pågripelser etter knivstikking i Drammen

innenriks

Mannen som ble knivstukket skal ikke være livstruende skadd, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 6.17 lørdag morgen. Da ble det først opplyst at en mann med uavklart skadeomfang var fraktet til sykehus etter hendelen. Senere oppdaterte politiet med at mannen var alvorlig skadd.

En mann i 20-årene ble pågrepet og siktet for å ha begått knivstikkingen, og lørdag kveld ble ytterligere to personer pågrepet i saken. De to er siktet for medvirkning til angrepet.

– De ble pågrepet i løpet av dagen. Det er en mann og en kvinne, begge i slutten av 20-årene, sier jourhavende jurist Cecilie Svorstøl til TV 2.

Av etterforskningshensyn ønsker politiet foreløpig ikke å gi ytterligere informasjon om saken, men Drammens Tidende skriver at det var vitner til hendelsen som meldte fra til politiet.

Politiet sperret av et større område rundt blokken der knivstikkingen skal ha funnet sted. Det er også funnet en kniv som kan ha vært brukt.

