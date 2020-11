Mange UD-ansatte vegrer seg for å jobbe i utlandet

innenriks

Koronaepidemien har forsterket UDs problemer med å rekruttere diplomater til tjeneste i utlandet. Særlig til ambassader utenfor Europa, skriver Aftenposten.

Nesten halvparten av de ansatte sier at de ikke planlegger utetjeneste de neste fem år, ti år eller i det hele tatt. Det kommer fram i en spørreundersøkelse, gjort av Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Utenriksdepartementet (UD). NTL er det største forbundet i UD med sine omkring 600 medlemmer. 348 av disse svarte på undersøkelsen. Svarene viser at omfattende kostnadskutt har gitt en større arbeidsbelastning, samtidig som det ikke lenger er så økonomisk lukrativt å være utstasjonert.

Leder for NTL i UD Paul Sverre Siljan Tharaldsen skriver i en epost til Aftenposten at «mange av forholdene undersøkelsen peker på ikke kan løses av UD alene.» Men NTL-lederen mener at UD selv kan ta grep. I dag er den normerte tjenestetiden ute tre år. Den kan reduseres til to år med mulighet for forlengelse.

«For familien er det ofte langt enklere å si ja til to år i første omgang, enn tre», skriver han.

Det er fortsatt god søkning til Utenriksdepartementets årlige aspirantkurs. Til årets opptak var det 455 søkere og 19 aspiranter ble tatt opp.

