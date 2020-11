Norgesgruppen deler ut 150 millioner i «koronabonus»

innenriks

Bonusen gis som en takk for innsatsen i året som har gått.

– Vi gir en ekstra utbetaling til alle ansatte. Den er på 10.000 kroner for en som har jobbet fulltid under hele koronapandemien, sier konserndirektør for kommunikasjon Stein Rømmerud i Norgesgruppen til E24.

Ansatte som har jobbet deltid eller som har jobbet deler av pandemien får en tilsvarende prosent av 10.000 kroner. Konsernet anslår at de vil betale ut omtrent 150 millioner kroner.

Nesten 30.000 ansatte får utbetalingen i begynnelsen av desember.

