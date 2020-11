Soldater mener Forsvaret snikinnfører 16 måneders førstegangstjeneste

innenriks

Anniken Strønen Riise (21) er ledende tillitsvalgt for soldater på førstegangstjeneste:

– I dag møter mange opp og tror de skal ha 12 måneders tjeneste. Så viser det seg at de skal være i Forsvaret i 16 måneder, sier Riise, til Aftenposten.

Forsvaret har ønsket lengre førstegangstjeneste i flere år. Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt kostet det allerede i 2013 mellom 300.000 og 600.000 kroner å utdanne én vernepliktig soldat. Dermed sparer man mye på å ha soldatene i noen måneder ekstra. Men de tillitsvalgte mistenker at 16 måneders tjeneste også har et annet mål:

– Vi vet at store deler av Forsvaret er kraftig underbemannet. 16 måneders tjeneste løser et behov på kort sikt. På lang sikt frykter vi en ødeleggende effekt. At færre ønsker å gjennomføre førstegangstjeneste, sier Riise.

Forsvaret erkjenner at de ikke har gitt god nok informasjon.

– Vi tar budskapet fra soldatene på største alvor, sier brigader Eystein Kvarving, nærmeste offiser og talsmann for forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Det holder ikke å vise til at vi har fått en lov der verneplikten formelt kan strekkes til 19 måneder. Vi må være sikre på at de unge forstår hva de skal være med på, sier Kvarving.

