R-tallet er en matematisk beregning av hvor mange personer en koronasmittet smitter videre. For at smittetallet skal minke, må R-tallet være under 1.

I den siste ukerapporten går det fram at det ble meldt 3.994 tilfeller i uke 46. Det er en liten økning fra uke 45, da det ble meldt om i alt 3.891 registrerte smittetilfeller.

Antall som ble lagt inn på sykehus, var 91 i uke 46, mot 92 i uka før.