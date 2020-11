Nå er arbeidene i Vålerengtunnelen halvveis, sørgående løp stenges

innenriks

Skifte av løp i E6-tunnelen ved Vålerenga i Oslo skjer natt til søndag. Dette medfører lengre stengninger av tunnelen for å sette opp nye sperringer og trafikkskilt, opplyser Statens vegvesen.

Blant annet stenges tunnelen for all trafikk klokken 18 lørdag. Klokken 9 søndag åpnes nordgående løp for toveistrafikk. I tillegg stenges østgående løp i Ekebergtunnelen i seks timer fra midnatt søndag.

Tunnelen skal oppgraderes etter kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg skal Statens vegvesen i samarbeid med Bane Nor forsterke tunnelkonstruksjonen slik at det kan bygges nye spor over tunnelen.

På grunn av koronasituasjonen og uforutsette forhold i tunnelen er arbeidene forsinket. De ventes å bli avsluttet i løpet av mai 2021.

