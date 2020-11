Neppe Moria-flyktninger til Norge i år

innenriks

– Vi kan ikke bare hente folk, sier justisminister Monica Mæland (H).

Meldingen kom i Stortingets spørretime sist onsdag.

Lederen i Stortingets kommunalkomité, Karin Andersen (SV) ba Mæland gjøre rede for arbeidet som gjøres for å hente 50 asylsøkere, som vil få opphold i Norge, fra flyktningleirer i Hellas.

Nå venter Utlendingsdirektoratet (UDI) på å få en liste over aktuelle kandidater for relokalisering gjennom EU-kommisjonen, så det er uklart når de første asylsøkerne kommer til Norge. Men det drøyer trolig inn i 2021, opplyser UDI til Vårt Land.

I mai sa regjeringen at de skal hente ut «sårbare barn og familier, med stor sannsynlighet for opphold» fra flyktningleirer i Hellas. I september, kort tid etter at Moria-leiren brant, sa KrF-statsråd Kjell Ingolf Ropstad at regjeringen skal hente 50 flyktninger fra Hellas og at de skal få sin asylsøknad behandlet i Norge.

Kriteriene fra regjeringen er blant annet at søkerne er fra Syria og at de tilhører en familie med mindreårige barn som kan reise samlet til Norge.

