Rotevatn vil videreføre elbil-fordeler

innenriks

– Vi har sagt klart fra om at det bare skal selges 100 prosent utslippsfrie biler i Norge i 2025. Det er bare fem år til. Derfor må det fortsatt lønne seg å kjøpe elbiler. I neste års statsbudsjett gjør vi det for eksempel litt dyrere å kjøpe fossilbiler, og sikrer elbilfordelene, sier Rotevatn til VG.

Han møter motbør fra Fremskrittspartiet når det gjelder dyrere fossilbiler.

– Å øke avgiftene på fossilbiler er en krigserklæring. Vi vil redusere avgifter og ikke øke dem. Når det gjelder avgifter på elbiler, og ikke minst momsfritaket, er det delte meninger om det i partiet, sier Frps samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud til VG.

NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste sier hun frykter at regjeringen har lagt ut på en vei der de vil gjøre alle biler dyrere, men setter sin lit til Frp:

– NAF frykter at dette bare er starten på en avgiftsspiral som blir svært negativ for norske forbrukere. Vi håper Frp som forhandler budsjett med regjeringen setter en stopper for dette, sier Camilla Ryste til VG.

