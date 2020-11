Vinneren av Nobels fredspris utsetter besøket til Oslo

innenriks

På grunn av den alvorlige smittesituasjonen i Oslo har Den Norske Nobelkomite og direktøren for Verdens matvareprogram, David Beasley, blitt enige om å utsette hans planlagte besøk til Oslo i desember for å motta Nobels fredspris på vegne av organisasjonen.

Det opplyser Nobelkomiteen onsdag.

– Med de gjeldende smittevernreglene i hovedstaden vil det i praksis ikke være mulig å gjennomføre prisseremonien og andre deler av prisvinnerens tradisjonelle program på en god og verdig måte.

Understreker alvoret

Sekretær Olav Njølstad ved Nobelinstituttet opplyser i en epost til NTB at avgjørelsen understreker alvoret i den nåværende smittesituasjonen i Oslo.

– Den avgjørende faktoren var nok at vi innså at vi ikke kunne ha publikum til stede på noen av arrangementene. Når det er forbud mot innendørsarrangementer, blir det vanskelig å feire en fredsprisvinner. Men det ville også ha blitt svært krevende å gjennomføre besøket uten å komme i konflikt med smittevernreglene. Vi måtte blant annet ha sørget for at Beasley greide å holde to meters avstand til alle mennesker under hele oppholdet.

Blir ingen vanlig seremoni

I pressemeldingen opplyses det at de nå vurderer ulike muligheter for å avholde en digital prisoverrekkelse.

– Det eneste som er helt sikkert akkurat nå, er at det ikke blir noen vanlig seremoni. Men vi skal sørge for at medaljen og diplomet blir overrakt den 10. desember, slik vi er forpliktet til i henhold til våre statutter, sier Njølstad.

Nobelkomiteen ser for seg at direktør Beasley vil kunne holde sitt nobelforedrag i Oslo rådhus neste år, litt avhengig av hvordan pandemien utvikler seg.

– Og at vi da kan feire Verdens matvareprogram på en måte som er en fredsprisvinner verdig, sier Njølstad.