Bonnier Books kjøper majoriteten i Stordalen-forlag

Konsernet skal fortsette å operere under merkenavnet Strawberry Publishing, opplyser Bonnier i en pressemelding.

Administrerende direktør Håkan Rudels i Bonnier Books gleder seg til å ønske nye kollegaer og forfattere velkommen.

– Å kunne styrke vår posisjon i Norge er strategisk viktig for oss. At Strawberrys forfattere, ansatte og eiere har satt et så stort avtrykk på det norske bokmarkedet på så kort tid, er intet mindre enn imponerende, sier han.

Kjøpte Strawberry i Sverige og Danmark

Tidligere i år ble det kjent at Bonnier også kjøper Strawberry Publishing og Bazar Publishing i Sverige og Strawberry Publishing i Danmark.

Oppkjøpet av Strawberry Publishing inkluderer forfattere som Jørn Lier Horst, Anne B. Ragde, Unni Lindell, Camilla Läckberg, Sophie Elise, Sally Rooney og Jojo Moyes. Forlagskonsernets omsetning økte fra 4 millioner kroner til over 100 millioner kroner mellom 2017 og 2019.

– Bokbransjen er midt i store omveltninger, og hvis vi skal fortsette å være raske og offensive og samtidig rigge oss digitalt, må vi styrke forlaget både økonomisk og strukturelt. Bonnier Books er en drømmepartner for oss ─ de har tyngden, historien og forlagsmusklene vi trenger for å fortsette vår vekst og utfordre konkurrentene i den norske bokbransjen, sier Petter Stordalen, medeier i Strawberry Publishing, om avtalen.

Store tap for Stordalen

Bonnier skriver i pressemeldingen at deloppkjøpet av Strawberry Publishing vil være gjenstand for en standard gjennomgang av Konkurransetilsynet.

Petter Stordalen har lidd store tap under koronapandemien. Han eier blant annet hotellkjeden Nordic Choice, og har også eierandeler i Ving og Hurtigruten, som alle har vært hardt rammet av mindre reising under utbruddet.