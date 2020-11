Kirkens Nødhjelp taper store summer på stengte kirker

innenriks

Svært mange menigheter har tradisjon for at julaften-ofringen går til Kirkens Nødhjelp (KN), skriver Vårt Land.

– Det er vi veldig glade for, og den summen genererer det mangedobbelte i støtte fra for eksempel Norad. Om julaften-ofringen faller bort vil vi kunne oppleve et totalt inntektstap i hundremillionersklassen, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp

Men organisasjonen omstiller seg på innsamlingsmetoder, og snakker ikke om krise:

– Det er ikke synd på KN, men vi hemmes litt av at folk ikke er nok oppmerksomme på at det finnes digitale alternativer. Og mange folk har penger nå, det er ikke uten grunn at handelsstanden forventer rekord i juleomsetningen, sier han.

Han sier de klarer å ta igjen noe av det tapte.

– Men stengte kirker på julaften vil gi oss et merkbart inntektstap. Den ofringen alene utgjør 10 prosent av våre totale innsamlingsinntekter, forteller Høybråten til Vårt Land.

(©NTB)