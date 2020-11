Uværet i Sør-Norge gjorde skader for millioner av kroner

innenriks

Forsikringsselskapet opplyser i en pressemelding at mange av sakene gjelder vann som har kommet inn i kjellere, men at noen av skadene også er relatert til vind.

Selskapet antar at det vil komme flere skademeldinger de nærmeste dagene.

Noe beløp som skadene har forårsaket i kroner og øre, nevnes ikke konkret, men Gjensidige opplyser at det det siste døgnet er «registrert skademeldinger for titalls millioner kroner». Erstatningsestimatet er for alle forsikringsselskaper samlet.

– En vannskade innebærer veldig mye heft og plunder for den som rammes. Det er opptørking, riving og gjenoppbygging, en prosess som kan ta månedsvis, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Det kan koste en halv million å pusse opp en kjeller som er fylt med vann, skriver selskapet i pressemeldingen.

I fjor betalte forsikringsselskapene ut omtrent 700 millioner kroner for skader forårsaket av uvær.

