Regjeringen innfører restriktive tiltak mot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko

– Vi håper de restriktive tiltakene vil legge press på myndighetene i Hviterussland til å respektere menneskerettighetene, gå i dialog med opposisjonen og legge til rette for en demokratisk utvikling. Maktovergrepene vi er vitne til, er helt uakseptable, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

2. oktober i år vedtok EU-landene en felles holdning om restriktive tiltak mot 40 hviterussiske statsborgere. 6. november ble tiltakene utvidet til å omfatte president Lukasjenko og 14 andre personer. Norge slutter opp om disse tiltakene, som omfatter reiserestriksjoner og frys av midler.

Saken ble behandlet i statsråd fredag.

Regjeringen viser til at Lukasjenko er den øverste ansvarlige for statsapparatets undertrykkelse og voldsbruk før, under og etter presidentvalget i august i år.

Det offisielle valgresultatet viser at Lukasjenko fikk 80 prosent av stemmene, men opposisjonen mener at det skyldes valgfusk. Siden presidentvalget har det vært en rekke store demonstrasjoner.