43 smittetilfeller knyttet til asylmottak i Nord-Fron

innenriks

– Det er en krevende situasjon. Vi har satt krisestab og følger situasjonen tett, samtidig som vi har jevnlig dialog med UDI og FHI, sier ordfører Rune Støstad i Nord-Fron i en pressemelding.

Det ble først meldt om et tilfelle tilknyttet mottaket onsdag.

– Når smitte først kommer inn på et sted hvor mennesker lever tett på hverandre, slik som i et mottak, er jeg ikke overrasket over at smitten sprer seg til såpass mange. Tall på smittede er høyt, men selv om situasjonen er krevende, har vi foreløpig kontroll over smitteveiene, sier kommuneoverlege Anders Brabrand.

