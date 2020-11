MDG-nestleder: Distriktsfiendtlig å fjerne momsfritaket på dyre elbiler

innenriks

– Store deler av landet har ennå ikke fått muligheten til å være med på elbilløftet, fordi de mangler ladenett. Før rause ladenett er på plass i områder med store avstander, er det direkte distriktsfiendtlig å gjøre større elbiler med lang nok rekkevidde dyrere enn de er, sier MDG-nestleder Kriss Rokkan Iversen til Aftenposten.

Iversen, som er gruppeleder for MDG i fylkestinget i Troms og Finnmark, mener dessuten at forslaget er usosialt.

– Å gjøre de dyreste elbilene dyrere er en dobbel gavepakke til øvre middelklasse som allerede eier en Tesla. Det gjør deres biler mer verdt på bruktmarkedet og gjør dem enda mindre tilgjengelig for folk flest, sier hun.

Både SV og Ap vil fjerne momsfritaket på elbiler over 600.000 kroner. Et flertall i Sps programkomité går inn for det samme. De rødgrønne partiene vil tidligst kunne endre momsregimet i budsjettet for 2022.

I gamle Akershus fylke er elbilandelen nærmere 18 prosent, viser tall fra Norges Bilbransjeforbund. I Finnmark er den under 1 prosent. Men man skal ikke lenger enn til Telemark før elbilandelen er nede på 3 prosent.

