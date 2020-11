Smitteutbruddet på asylmottak i Nord-Fron kan ha kommet etter mottaksflytting

innenriks

Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad, sier til VG at verken han eller kommuneoverlegen visste om de nye beboerne som flyttet til mottaket i begynnelsen av november.

– Det var et lite sjokk når vi så de høye tallene. Vi har jo ikke visst om at det var smitte der, før vi sporet oss fram til det, sier han.

Kommunen jobber nå med en hovedteori om at smitten kommer av at flere asylsøkere ble flyttet fra et mottak til deres på Vinstra.

43 personer knyttet til asylmottaket på Vinstra i Nord-Fron er nå smittet. Det bor totalt 110 personer der.

– Alvorlig smittesituasjon

Regiondirektør i Utlendingsdirektoratet (UDI), Siv Kjelstrup, beskriver situasjonen som alvorlig og svært bekymringsfull.

– Et så stor et smitteutbrudd som på Vinstra tar vi veldig alvorlig. Vi gjør nå det vi kan for å støtte opp om driftsoperatør og det kommunen må gjøre av smittesporting. Det vil være viktig å få skilt ut de som er smittet og at de kommer i isolasjon, sier hun til Gudbrandsdølen Dagningen, som omtalte saken først.

Kjelstrup forteller at grunnen til flyttingen er at det er to mottak som er avviklet.

– Det vi hører er at smitten kan ha komme av flytting mellom mottak, men det er vel ikke konkludert ennå så vidt jeg forstår, sier hun.

UDI har ikke selv vært i kontakt med smittevernmyndighetene på Vinstra.

– Det er det mottaksleder og driftsoperatør som har. Når det har skjedd kjenner jeg ikke til. Vi har vært opptatt av at de som flyttes er friske. Det har ikke vært tegn på at syke personer har vært flyttet fra ett sted til et annet.

Vil flytte de friske

Kommuneoverlege Anders Brabrand sier de gjerne skulle visst om flyttingen før de fant ut av det midt i smittesporingen.

– Når smitte først kommer inn på et sted hvor mennesker lever tett på hverandre, slik som i et mottak, er jeg ikke overrasket over at smitten sprer seg til såpass mange, sier han.

Brabrand forteller at beboerne holder seg på rommet til de lager en ny plan. Det er aktuelt å skaffe innkvartering for de friske et annet sted.

