Nybø har tillit til smittevernet i norske matbutikker

– Vi ser at folk handler sjeldnere under koronaen, men at handlekurven er fullere enn tidligere, sier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen til NTB.

Han får bifall fra Rema 1000-sjefen, Trond Bentestuen. Også i Rema merker de at nordmenn handler mer når de først går i butikken under koronapandemien.

Matbutikkene er sentrale i mange kjøpesentre og tiltrekker seg mange handlende. Etter koronautbruddet i mars har de fleste av landets matbutikker holdt åpent, men med stadig mer kreative løsninger for å holde smitten fra både kunder og egne ansatte unna.

For mens grensen til Sverige har vært stengt, har omsetningen for dagligvarer gått opp i Norge. En handelslekkasje estimert til opp mot 17 milliarder kroner er nesten helt opphørt.

– Ny normal

Sammen med viseadministrerende direktør Gøril Johnsen i Coop møtte Hollevik og Bentestuen representanter for den tyngste matmakten i Norge, næringsminister Iselin Nybø (V) i en velfylt Meny-butikk i Oslo tirsdag. Mens Bentestuen stilte til møtet uten munnbind og er streng på å holde «meter'n», møtte både Hollevik og Johnsen med maske.

– Vi må bare fortsette å jobbe sammen med kundene om å minne dem på det som gjelder av smittevern. Men nå som vi går mot jul, vil vi få se en ny normal hva gjelder julehandel, spår Bentestuen og viser til at jula og adventstiden i større grad enn tidligere vil bli markert på hjemmebane.

Før en travel førjulstid starter, er aktørene selv og regjeringen opptatt av å få ut budskapet om at matbutikkene ikke er et farlig sted å oppsøke så lenge smittevernrådene om avstand og hygiene overholdes.

Lite spredning

Med skjerpede koronarestriksjoner i samfunnet rundt, oppleves det å gå ut for å handle mat som en utfordring og en potensiell smittefare for alle.

– Vi har ikke sett noen særlig smittespredning som kan spores tilbake til dagligvarehandelen, sier Nybø beroligende.

Byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen (Ap), uttalte tirsdag at han var bekymret for presset på mange kjøpesentre etter at veldig mange fritidsaktiviteter for ungdom er avlyst for å begrense spredningen av covid-19. Han har uttalt at han ikke vil stenge ned kjøpesentrene, men vil gå i dialog med senterledere og butikker. Nybø sier hun forstår Johansens bekymring, men at hun har stor tillit til måten butikkene håndterer smittefaren på. At ungdom uten noe fritidstilbud skal føre til stenging av hele kjøpesentre, ser hun ikke for seg.

– De tiltakene som er satt i verk nå, er jo for å forhindre at vi skal sette i verk enda strengere tiltak senere. Dette er nå noe vi må håndtere i fellesskap. Hver enkelt av oss er ansvarlig for å sprite hendene, holde avstand eller bruke munnbind og holde seg hjemme, sier Nybø mens hun blir satt til å stable mandariner.

– Vi er godt forberedt på at det kan bli verre, men også på at vi kan ta denne beredskapen ned dersom det blir bedre, sier Nybø.

– Feil medisin

I hovedorganisasjonen Virke sier direktør for handel, Harald Jachwitz Andersen, at en nedstengning av kjøpesentrene like før jul vil påvirke store deler av årsomsetningen og dessuten en rekke bransjer som allerede er kraftig berørt av pandemien. Om lag 20.000 mennesker jobber i landets kjøpesentre, og en nedstenging nå vil ramme både bedriftene og de ansatte hardt.

– Stenging av kjøpesentre er feil medisin. Det blir som å skyte spurv med kanon og vil trolig virke mot sin hensikt også smittevernmessig, sier Andersen.

Bransjedirektør for Handel i NHO, Linda Vist, er ikke redd for at det vil bli noen nedstengning av kjøpesentrene som helhet for å hindre at det utvikler seg til en sosial arena for ungdom i førjulstiden.

– Julehandelen som helhet føler vi oss veldig trygge på, men vi ser det er mye svikt i kommunikasjonen rundt smittevern. Vi ser det er mye uro og usikkerhet knyttet til det, men det handler om å gi trygghet til dem som skal handle, sier Vist.

