– Målet er å virkelighetsorientere regjeringen, få de til å skjønne at de må strekke seg for at vi skal komme i mål, sa Jensen til pressen som hadde møtt opp utenfor statsministerens kontor søndag formiddag.

Budsjettforhandlingene er løftet til partiledernivå.

Overfor NTB trekker Jensen fram kvoteflyktninger, avgifter på grensehandel og pensjon som viktige saker partiet ønsker å få gjennomslag for.

– Nå går jeg inn med ambisjonen om å få til en løsning, også får vi se, sa partilederen.

