Mann i 60-årene tiltalt for drapsforsøk

Tiltalte skal 26. mai ha forsøkt å drepe den andre ved å slå han gjentatte ganger med en ildrake mot overkroppen og hodet mens han sa at han skulle drepe ham. Mannen klarte å verge seg mot slagene og å komme seg unna.

Mannen i 60-årene er også tiltalt for trusler og vold. 10. mai skal tiltalte ha truet med å ta livet av mannen og ha slått han. Han er også tiltalt for brudd på besøksforbud og for å ha slått en politibetjent i arresten da de skulle ta av ham en ring.

Påtalemyndigheten varsler påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Saken går i Oslo tingrett fra 2. til 5. februar 2021.

(©NTB)